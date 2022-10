Karls Erlebnis-Dorf unterstützt Ehrenamtskarte

Schwerin/Rövershagen (dpa/mv). Das Handels- und Freizeit-Unternehmen Karls Erlebnis-Dorf mit Hauptsitz in Rövershagen bei Rostock wird Unterstützer der Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Karls Erlebnis-Dorf einen überaus attraktiven Partner gewinnen konnten. Das macht die landesweite Ehrenamtskarte für die Inhaberinnen und Inhaber noch interessanter», erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Nach ihren Angaben soll die Vereinbarung dazu am Montag mit Inhaber Robert Dahl in Rövershagen unterzeichnet werden. Das in mehreren Bundesländern aktive Unternehmen, das allein in Mecklenburg-Vorpommern drei Standorte unterhält, werde der 250. Partner.

Die seit zwei Jahren vergebene Ehrenamtskarte ist ein Gemeinschaftsprojekt des Sozialministeriums, der Ehrenamtsstiftung MV und der acht vom Land geförderten Mitmachzentralen. Um die Karte zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört der Nachweis von mindestens fünf Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit pro Woche in den vergangenen drei Jahren. Für Jugendliche genügt der Nachweis für ein Jahr.

Laut Sozialministerium profitieren inzwischen 5400 Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagierten, von den mit der Karte gewährten Vergünstigungen. Dazu gehören verbilligte Eintritte in landeseigene Museen und Rabatte bei Einzelhändlern, Tankstellen, Fast-Food-Filialen, Bäckereien, Autovermietern, Krankenkassen, Restaurants, Hotels und Freizeiteinrichtungen. Die Ehrenamtskarte hat eine Gültigkeit von jeweils drei Jahren.

