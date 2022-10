Bundespräsident Steinmeier beendet «Ortszeit»

Neustrelitz (dpa/mv). Für Neustrelitz endet heute die kurze Zeit als auswärtiger Amtssitz des Bundespräsidenten. Zum Abschluss seines dreitägigen Aufenthaltes empfängt Frank-Walter Steinmeier in der ehemaligen Residenzstadt den slowenischen Präsidenten Borut Pahor. Dazu wird es am Vormittag (10.00 Uhr) auf dem Marktplatz ein militärisches Zeremoniell geben. Laut Steinmeier ist es das erste Mal, dass er im Rahmen der von ihm initiierten Reihe «Ortszeit Deutschland» einen solch hohen Gast empfängt.

Wie schon zuvor werden auch am Abschlusstag des Steinmeier-Besuchs in Neustrelitz erneut Energiesicherheit und Energiepreise bestimmende Themen sein. Am frühen Nachmittag will sich das Staatsoberhaupt im Biomasse-Heizkraftwerk der Stadt über die örtliche Wärmeversorgung und aktuelle Preisentwicklungen informieren. Danach ist ein Besuch im Landeszentrum für erneuerbare Energien geplant, bevor eine Gesprächsrunde mit Vertretern des Mittelstands zur Energieversorgung den Schlusspunkt des Besuchs bildet.

Neustrelitz ist die vierte Stadt, die Steinmeier im Rahmen seiner Gesprächsreihe «Ortszeit Deutschland» besucht. Für diese Zeit verlegt er jeweils seine Amtsgeschäfte in die Gastgeberstadt, informiert sich über die aktuelle Lage dort und sucht das Gespräch mit den Bewohnern. Nach einem Rundgang zu Beginn des Aufenthalts und Treffen mit Jugendlichen hatte sich Steinmeier beeindruckt gezeigt von der Entwicklung der Stadt und dem reichhaltigen kulturellen Angebot dort.

© dpa-infocom, dpa:221012-99-103709/3 (dpa)