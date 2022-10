Ersthelfer zieht Frau aus brennendem Auto

Güstrow (dpa/mv). Ein 55 Jahre alter Mann hat nach einem Unfall eine schwer verletzte Autofahrerin aus einem brennenden Fahrzeug gerettet. Die 19-Jährige war am Mittwochfrüh auf der Landstraße 18 zwischen Zarnewanz und Gnewitz (Landkreis Rostock) in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto fing Feuer. Der an der Unfallstelle eintreffende 55-jährige Ersthelfer habe die Frau aus dem Fahrzeug gerettet, das sie nicht mehr eigenständig habe verlassen können. Das Auto brannte vollständig aus. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:221012-99-102604/2 (dpa)