Operndirektor am Staatstheater gibt Posten auf

Schwerin (dpa/mv). Der Operndirektor des Mecklenburgischen Staatstheaters, Martin Berger, gibt seinen Posten zum 1. November ab. Generalintendant Hans-Georg Wegner werde die Leitung der Opernsparte übernehmen, teilte das Staatstheater am Dienstag in Schwerin mit.

Berger hatte wegen der Doppelbelastung aus administrativen und künstlerischen Aufgaben um den Wechsel gebeten, er will jedoch weiter als Regisseur tätig sein. «Ich bedauere es sehr, aber ich musste für mich feststellen, dass ich die intensive künstlerische Arbeit nicht dauerhaft mit den vielen betrieblichen Themen unter einen Hut bekomme», sagte er.

Wegner will an die künstlerische Arbeit seines Vorgängers anknüpfen: «Seine Arbeit hat gezeigt, dass progressives Musiktheater ein breites Publikum begeistern kann». Den Angaben zufolge war der Generalintendant bereits vor seinem Umzug nach Schwerin sieben Jahre als Operndirektor am Deutschen Nationaltheater in Weimar engagiert.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-89961/2 (dpa)