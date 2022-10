Mann in Greifswald beraubt: Haftbefehl gegen Verdächtige

Greifswald (dpa/mv). Nach einem Raubüberfall auf einen Mann am Sonntag in Greifswald hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Gegen die beiden jeweils 24 Jahre alten Männer wurden inzwischen Haftbefehle wegen räuberischer Erpressung erlassen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die Verdächtigen einen 23-jährigen Mann am Sonntagmorgen mit einem 40 Zentimeter langen Messer bedroht und attackiert, weil sie ihm Handy und Bargeld abnehmen wollten.

Nachdem der angegriffene Mann im Gesicht verletzt worden war, habe er sein Mobiltelefon und das Bargeld herausgegeben. Die Täter flüchteten. Ein Zeuge habe die beiden aber in der Nähe gesehen, die Polizei gerufen und das Duo verfolgt. Die Beamten nahmen die Verdächtigen fest, von denen einer unter Drogeneinfluss stand. Das Amtsgericht habe am Montag Haftbefehl gegen die Männer erlassen.

