87-Jährige missbraucht und beraubt: Verdächtiger in U-Haft

Stralsund (dpa/mv). Eine Woche nach dem Überfall auf eine 87 Jahre alte Frau in Stralsund sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Stralsund am Montag sagte, wurde gegen den 36-jährigen Mann aus der Region Stralsund inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des räuberischen Diebstahls erlassen. Der 36-Jährige habe sich aber nicht geständig gezeigt.

Der Überfall hatte sich am 2. Oktober in einem Mehrfamilienhaus im Stralsunder Stadtteil Knieper West ereignet. Der Tatverdächtige hat laut Polizei bei der Frau geklingelt, sie sofort in die Wohnung gedrängt und das Opfer sexuell missbraucht. Dann habe er Bargeld sowie ihr Handy gestohlen und sei geflüchtet. Nach Angaben der Geschädigten wurde eine größere Menge Geld entwendet.

Die Polizei kam dem Verdächtigen unter anderem durch Zeugenvernehmungen auf die Spur. Dabei kam auch heraus, dass schon am 1. Oktober ein Mann auf ähnliche Weise in die Wohnung einer Rentnerin in dem Haus gelangen wollte. Dieser hatte bei einer 78-Jährigen geklingelt und vorgegeben, deren Toilette benutzen zu müssen. Die 78-Jährige drohte allerdings mit der Polizei und versperrte ihm den Weg in die Wohnung. Daraufhin war dieser Täter verschwunden.

© dpa-infocom, dpa:221010-99-73439/2 (dpa)