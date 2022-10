Hansa Rostock will vierten Heimsieg: Rhein vor Comeback

Hansa Rostock ist daheim in dieser Saison eine Macht. Die Härtel-Elf hat im Ostseestadion schon drei Siege gefeiert. Gegen Paderborn soll der vierte her.

Rostock (dpa/mv). Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock strebt gegen den SC Paderborn am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den vierten Heimsieg der Saison an. «Wir spielen zu Hause in einem vollen Stadion. Da wollen wir nicht nur tief stehen, sondern müssen einen Mix aus Offensivspiel und defensiver Stabilität finden», gab Trainer Jens Härtel als Marschroute für die Partie gegen die stärkste Offensive der Liga aus. Hansa geht allerdings mit einigen personellen Problemen in das Aufeinandertreffen mit den Ostwestfalen. «John Verhoek ist erkrankt. Lukas Hinterseer hat Probleme mit dem Zeh, bei Simon Rhein müssen wir schauen, wie es passt», sagte Härtel. Mittelfeldspieler Rhein kam zuletzt am 27. August im Gastspiel beim Karlsruher SC (0:2) zum Einsatz und muss seitdem wegen einer Fußverletzung zuschauen.

© dpa-infocom, dpa:221007-99-45915/2 (dpa)