Schwesig reist für Gespräche nach Kopenhagen

Schwerin/Kopenhagen (dpa/mv). Zum Ausbau der Beziehungen zu Dänemark reisen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (alle SPD) am Montag und Dienstag in die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Dort sind unter anderem ein Gespräch mit dem Staatssekretär im Energieministerium, Lars Frelle Petersen, und ein Besuch der Technischen Universität Dänemarks geplant, wie die Staatskanzlei am Freitag in Schwerin mitteilte.

Außerdem soll ein gemeinsam von der Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV und dem Wirtschaftsministerium organisiertes «Business-Meeting» stattfinden. Am Montagabend ist ein Empfang der Deutschen Botschaft zum Tag der Deutschen Einheit geplant, bei dem MV in diesem Jahr den Angaben zufolge Partnerland ist.

Mecklenburg-Vorpommern vollzieht in seinem Auslandswirtschaftsfokus derzeit einen Schwenk weg von Russland hin zum baltischen Raum. Im September fand erstmals in Rostock ein «Baltic Sea Business Day» statt. Die neue Ostsee-Unternehmerkonferenz tritt damit an die Stelle des Russlandtags, den es von 2014 bis 2021 gab. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine wurde die Veranstaltung eingestellt.

«Dänemark ist einer der wichtigsten Handelspartner Mecklenburg-Vorpommerns», so Schwesig am Freitag. Der demokratische Ostseeraum im Herzen Europas berge enorme Chancen für MV, die gemeinsam genutzt werden sollten.

Bei den Exporten aus Mecklenburg-Vorpommern lag Dänemark im vergangenen Jahr auf Platz vier. Laut Statistischem Landesamt gingen Waren im Wert von 575,2 Millionen Euro in das skandinavische Land. Hauptziel von Exporten aus MV waren demnach die Niederlande mit rund einer Milliarde Euro, gefolgt von Großbritannien und Schweden. Das gesamte Exportvolumen aus MV belief sich auf 9,6 Milliarden Euro.

