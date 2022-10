Hansa verschenkt Karten an Fans aus systemrelevanten Berufen

Rostock. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock bedankt sich bei Menschen in systemrelevanten Berufen für ihren Einsatz. Der Verein hat 1500 Tickets für das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn verschenkt. Die Karten gingen an Krankenschwestern, Kassiererinnen, Pfleger, Rettungssanitäter, Erzieher und Feuerwehrleute. Das Interesse war groß. Innerhalb weniger Stunden seien die Tickets vergriffen gewesen, teilte der FC Hansa mit. Der Verein wolle Menschen, die «in den systemrelevanten Berufen täglich an ihr Limit gehen, etwas zurückgeben», begründete er seine Aktion. Diese will er wegen der großen Nachfrage zum Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 4. November wiederholen.

