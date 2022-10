Zimmermann bei Sturz von Baugerüst schwer verletzt

Gehlsbach (dpa/mv). Ein 62-jähriger Zimmermann ist bei Dacharbeiten in Gehlsbach (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vom Gerüst gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war der Handwerker am Donnerstagnachmittag offenbar von dem Gerüst abgerutscht und drei Meter in die Tiefe gefallen. Kollegen kümmerten sich demnach um den zunächst bewusstlosen Mann. Später sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Rostocker Klinik geflogen worden.

