Fußgängerin bei Autounfall in Rostock schwer verletzt

Rostock (dpa/mv). Eine 38-jährige Fußgängerin ist in Rostock beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Donnerstagnachmittag, als der 69-jährige Fahrer mit dem Auto abbog, wie die Polizei mitteilte. Die verletzte Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und für die Rettungsmaßnahmen wurde die Straße vorübergehend voll gesperrt.

