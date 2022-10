Betrüger in Stralsund erbeuten 33.000 Euro durch Schockanruf

Stralsund (dpa/mv). Sogenannte Enkelbetrüger haben eine 85-jährige Frau in Stralsund um 33.000 Euro gebracht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei ihr und in mehreren anderen Fällen im Nordosten suggerierten die Betrüger, dass ein Familienmitglied festgenommen wurde und eine Kaution - meistens in Höhe von 30.000 Euro - gezahlt werden müsse. Im Fall der 85-Jährigen sei es tatsächlich am Mittwoch zu einer Geldübergabe gekommen, teilte die Polizei weiter mit. In den anderen Fällen sei die Betrugsmasche schnell aufgeflogen. Die Polizei warnte im Falle solcher Anrufe davor, auf die Forderungen einzugehen oder persönliche Informationen preiszugeben.

© dpa-infocom, dpa:221006-99-30231/3 (dpa)