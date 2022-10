Rostock vor Heimspiel gegen Paderborn mit personellen Sorgen

Rostock (dpa/mv). Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock sieht dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit einigen personellen Sorgen entgegen. «Es hat uns ein bisschen erwischt. Nico Neidhart war krank, ist heute wieder gelaufen. Er ist eine Option. John Verhoek ist erkrankt. Lukas Hinterseer hat Probleme mit dem Zeh, bei Simon Rhein müssen wir schauen, wie es passt», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag. Immerhin könnte Rhein nach wochenlanger Verletzungspause zumindest wieder in den Kader rücken. Der defensive Mittelfeldspieler kam zuletzt am 27. August im Gastspiel beim Karlsruher SC (0:2) zum Einsatz und muss seitdem wegen einer Fußverletzung zuschauen. Die Hanseaten wollen sich gegen die offensivstarken Ostwestfalen, die mit 26 Toren so viele erzielt haben wie kein anderes Team der Liga, keineswegs verstecken. «Wir spielen zu Hause in einem vollen Stadion. Da wollen wir nicht nur tief stehen, sondern müssen einen Mix aus Offensivspiel und defensiver Stabilität finden», kündigte Härtel an. Der Coach hat Respekt vor dem Rivalen. «Wir treffen auf eine ähnliche Mannschaft wie Kiel und Magdeburg. Der Unterschied ist, dass sie viel mehr Erfahrung haben. Sie sind eine richtig starke Mannschaft.» Hansa hatte zuletzt bei Holstein Kiel mit einem 1:1 einen Punkt geholt und zuvor den Aufsteiger 1. FC Magdeburg daheim mit 3:1 bezwungen.

© dpa-infocom, dpa:221006-99-28586/4 (dpa)