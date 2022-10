Frau sticht auf Lebensgefährten ein - Umstände unklar

Neubrandenburg (dpa/mv). Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt gegen eine 22 Jahre alte Frau, die ihren Partner im Streit niedergestochen und verletzt haben soll. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, ereignete sich die mutmaßliche Tat am Dienstagabend in einer Wohnung im Reitbahnviertel. Es bestehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Der 30 Jahre alte Lebensgefährte wurde im Krankenhaus behandelt, es bestehe keine Lebensgefahr. Die Rettungsleitstelle hatte die Polizei eingeschaltet. Die näheren Umstände und das Motiv der Tat seien noch nicht geklärt.

