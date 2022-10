Schulen: Inzwischen gut jeder vierte Lehrer unter 40

Schwerin (dpa/mv). An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen ist der Generationswechsel in vollem Gang. Der Anteil der jüngeren Lehrerinnen und Lehrer bis 40 Jahre stieg in den letzten zehn Jahren von 8,3 auf 28,6 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Amt des Landes am Mittwoch in Schwerin veröffentlichte.

Im vergangenen Schuljahr 2021/22 waren demnach 3366 der 11.773 voll- und teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte höchstens 40 Jahre alt. Im Schuljahr 2011/12 lagen 867 von 10.419 Lehrerinnen und Lehrern unter der Altersgrenze.

Mit der Verjüngung steigt der Anteil der Pädagogen, die Vollzeit arbeiten. Im Schuljahr 2021/22 lag er bei 65,1 Prozent, zehn Jahre zuvor nur bei 48,9 Prozent. Das Bildungsministerium unternimmt große Anstrengungen, neue und junge Lehrer für MV zu gewinnen. Am Mittwoch wurde der Weltlehrertag begangen.

© dpa-infocom, dpa:221005-99-13597/2 (dpa)