Autos kollidieren mit Wildschweinrotte

Hagenow (dpa/mv). Eine Rotte Wildschweine hat für kurzzeitige Behinderungen auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg gesorgt. Sieben Schwarzkittel liefen am frühen Mittwochmorgen unweit eines Rastplatzes zwischen Wöbbelin und Hagenow (Ludwigslust-Parchim) quer über die Fahrbahn, wobei Autos zwei der Tiere erfassten, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Bergung musste eine Spur der A24 in Richtung Hamburg gesperrt werden. In den Autos wurde niemand verletzt. Die zwei Tiere verendeten.

Warum die Wildschweine sich dort aufhielten, blieb unklar. Ein Wagen musste abgeschleppt werden. Zur Unfallzeit war es dunkel. An Parkplätzen finden Tiere immer wieder Nahrungsreste als Futter.

© dpa-infocom, dpa:221005-99-10955/3 (dpa)