Kostenanstieg MV-Kliniken unter Kostendruck: Forderungen an Land und Bund

Schwerin (dpa/mv). Galoppierende Energiepreise und allgemeine Kostensteigerungen gefährden nach Angaben der Landes-Krankenhausgesellschaft die medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern. Bis auf wenige Ausnahmen könnten die schon durch die Corona-Pandemie geschwächten 37 Kliniken im Nordosten die gewachsenen Kosten nicht mehr schultern. Bundesweit würden 40 Prozent der Krankenhäuser bereits heute ihre Liquiditätslage als kritisch bezeichnen, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Uwe Borchmann, am Dienstag in Schwerin.

Er warnte vor den Folgen drohender Klinikschließungen. Schon jetzt hätten die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bundesweit mit die längsten Wege zum nächsten Krankenhaus. «Wir können uns daher keine weitere Ausdünnung der Standorte erlauben, ohne die Versorgung der Menschen zu gefährden», mahnte Borchmann.

Er forderte staatliche Finanzhilfen, um die teilweise auf das Vierfache steigenden Energiekosten bewältigen zu können. Die Reformpläne des Bundes zur Stabilisierung der Krankenkassen müssten gestoppt werden, da sie den wirtschaftlichen Abstieg der Krankenhäuser noch beschleunigten und die Entlassung von medizinischem Personal nach sich zögen. Von der Landesregierung verlangt Borchmann, sich beim Bund für die Klinken stark zu machen und eigene Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Zur energetischen Sanierung der Klinikgebäude soll mit dem Ziel von Energie-Einsparungen ein Klima-Investitionsfonds aufgelegt werden.

© dpa-infocom, dpa:220927-99-916199/2 (dpa)