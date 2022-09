Mordprozess gegen junge Männer: Plädoyers erwartet

Zwei junge Männer sollen in Neubrandenburg einen 30-Jährigen so schwer misshandelt haben, dass er starb. Brutal hatten sie ihm gegen den Kopf getreten. Am Landgericht sollen nun die Plädoyers gehalten werden.

Neubrandenburg (dpa/mv). Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen zwei junge Männer fortgesetzt. Die Kammer will die Beweisaufnahme beenden und die Plädoyers von Anklage, Verteidigung und Nebenklage hören. Auch ein Urteil sei noch am Nachmittag möglich, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Angeklagt sind ein 19 Jahre alter Iraner und einen 17-Jähriger aus Afghanistan. Sie sollen am 7. Februar 2022 einen 30-jährigen Mann aus Afghanistan in Neubrandenburg so schwer misshandelt haben, dass dieser elf Tage später starb. Anlass für die Gewaltattacke war laut Staatsanwaltschaft, dass der 30-Jährige eine Freundin des 19-Jährigen als «Schlampe» und «Hure» bezeichnet haben soll.

Das sei als «Ehrverletzung» gewertet und der 30-Jährige brutal - unter anderem mit Fußtritten am Kopf - attackiert worden. Die Angeklagten waren geflohen, aber von Zeugen am Tatort gesehen und in der Nähe gefasst worden. Der 19-Jährige soll das Opfer schon ein paar Tage vorher in Altentreptow vor Zeugen attackiert haben.

Im Prozess haben die Angeklagten, die von Zeugen wiedererkannt wurden, bisher keine Angaben gemacht. Der Bruder des Opfers tritt als Nebenkläger auf. Nach Angaben von Richterin Daniela Lieschke wird auch eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge erwogen.

