Auftakt der Bürgerforen zur Energiekrise

Schwerin (dpa/mv). Die Landesregierung lädt am Dienstag in Wismar, Dassow, Schwerin und Rostock zu den ersten Bürgerforen ein, um über die Herausforderungen der Energiekrise zu sprechen. «Die steigenden Energiepreise beschäftigen uns alle. Die Landesregierung nimmt die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Unternehmen im Land sehr ernst. Deshalb haben wir uns im Kabinett entschieden, zu Bürgerforen im ganzen Land einzuladen», hieß es am vergangenen Donnerstag von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei der Ankündigung der Reihe. Sie selbst wird am Dienstag um 18.00 Uhr im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wismar erwartet.

Bis Freitag finden in allen Kreisen und kreisfreien Städten Bürgerforen statt. Nach Angaben der Ministerpräsidentin wollen die Kabinettsmitglieder mit den Menschen über bezahlbare Energie, Hilfsangebote des Staates und die Energiewende ins Gespräch kommen.

© dpa-infocom, dpa:220919-99-823677/2 (dpa)