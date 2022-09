Nur in einzelnen Wohnungen eines Mehrfamilienhauses brennt am frühen Morgen Licht.

Hilfspaket Streit um Entlastung: MV will sich an Kosten beteiligen

Schwerin (dpa/mv). In der Debatte über die Umsetzung der neuen Entlastungen zur Abfederung hoher Preise hat sich der Nordosten bereit erklärt, einen Teil der Kosten zu tragen. «Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten Wochen dafür eingesetzt, dass es weitere Entlastungen gibt, zum Beispiel ein Energiegeld für Rentnerinnen und Rentner. Und wir haben damals auch erklärt, dass wir bereit sind, einen Beitrag zur Mitfinanzierung zu leisten», sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Koalitionspartner Die Linke hatte zuvor allerdings Kritik an der Kostenverteilung geübt. Während der Bund «quasi über Nacht» 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt habe, würden in der Energiekrise nun Länder und Kommunen übermäßig zur Kasse gebeten, bemängelten die beiden Linke-Landesvorsitzenden Vanessa Müller und Peter Ritter.

Nach Worten des Regierungssprechers sollte der nächste Entlastungsschritt ein bundesweiter Energiepreisdeckel sein. «Das würde die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen noch einmal deutlich entlasten und vor allem für mehr Planungssicherheit sorgen», sagte er.

