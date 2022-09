Habeck und Schwesig am Energiestandort Lubmin

Lubmin (dpa/mv). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sind am Montagvormittag im vorpommerschen Lubmin zu einem Treffen zusammengekommen. Zum Auftakt ließen sie sich die dortige Infrastruktur zur Verteilung von Gas erklären. Bei dem Treffen soll es auch um dortige Pläne zur Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) gehen.

Die Bundesregierung setzt unter anderem auf per Schiff geliefertes LNG, um russisches Pipeline-Gas zu ersetzen. Lubmin ist dabei einer von mehreren Standorten, an denen vom Bund gecharterte schwimmende Terminals zum Einsatz kommen sollen. Nach früheren Angaben soll das Terminal in Lubmin Ende 2023 einsatzbereit sein. Bereits ab diesem Dezember will das Unternehmen Deutsche Regas in Lubmin LNG anlanden.

Lubmin gilt als günstiger Standort, da sich hier mehrere Gaspipelines treffen. Bis zum Lieferstopp kam hier Erdgas über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 aus Russland an.

© dpa-infocom, dpa:220919-99-816647/3 (dpa)