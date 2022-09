Feuerwehr rettet 15 Menschen aus Wohnhaus: Zwei Verletzte

Wismar (dpa/mv). Die Feuerwehr hat am Sonntagabend 15 Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Wismar gerettet. Zwei Bewohner im Alter von vier und 42 Jahren seien durch den Rauch leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer sei im Keller des Hausaufgangs entdeckt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden.

