35-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Zarrentin am Schaalsee (dpa/mv). Ein Autofahrer ist bei Zarrentin am Schaalsee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 35-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei in seinem Auto eingeklemmt worden und noch am Unfallort gestorben. Die Landstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.

