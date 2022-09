Schwesig eröffnet Unicef-Lauf und joggt selbst drei Runden

Schwerin (dpa/mv). Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Samstag den 25. Schweriner Unicef-Lauf eröffnet und ist anschließend gleich selbst um den Pfaffenteich im Stadtzentrum gejoggt. Die Schirmherrin sei bei kühlem und windigem, aber trockenem Wetter drei Runden gelaufen, sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Die Strecke um das Gewässer ist 1,6 Kilometer lang. Rund 300 Menschen hätten sich an dem Lauf beteiligt.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen will mit den Einnahmen aus der Veranstaltung in diesem Jahr hungernden Kindern in Madagaskar helfen. Die Ernährungssituation in dem afrikanischen Inselstaat sei verheerend, teilten die Veranstalter mit. Ursache sei der Klimawandel, der zu Dürren geführt habe. «Das Engagement von Unicef ist von enormer Bedeutung. Die Bekämpfung von Kinderarmut, der Schutz ihrer Rechte weltweit, ist mir schon lange eine Herzensangelegenheit», sagte Schwesig nach Angaben eines Regierungssprechers.

Die Einnahmen werden von Sponsoren, die sich die Teilnehmer gesucht haben, gezahlt. Pro Runde oder Kilometer wird ein Betrag fällig. Für Schwesig habe ein Autohaus das Sponsoring übernommen, sagte die Sprecherin. Für jede Runde der 48-Jährigen habe das Unternehmen 333 Euro versprochen. Organisiert wurde die Veranstaltung von der örtlichen Unicef-Gruppe und dem Gymnasium Fridericianum.

