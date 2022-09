Großeinsatz bei Elmenhorst: Verfolgungsfahrt und Handgemenge

Elmenhorst (dpa/mv). Ein 33-Jähriger ist in Elmenhorst (Landkreis Vorpommern-Rügen) nach einem turbulenten Polizeieinsatz festgenommen worden. Er hatte sich am Donnerstag eine Verfolgungsfahrt und eine körperliche Auseinandersetzung mit Beamten aus insgesamt sieben Streifenwagen geliefert, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zunächst hatte eine Streife den Mann in seinem Auto verfolgt, da er bekanntlich keine Fahrerlaubnis mehr besaß. Der 33-Jährige fuhr dann mit riskanter Fahrweise davon und schloss sich schließlich - auf einem größeren Grundstück angekommen - in einem Gebäude ein. Von dort aus forderte er mehrere vor Ort versammelte Schaulustige auf, ihn körperlich zu unterstützen.

Als es den Einsatzkräften gelang, den Mann zu ergreifen, versuchten demnach zwölf umstehende Personen, ihn gewaltsam wieder zu befreien. Dadurch kam es nach Angaben der Polizei zu einem Handgemenge, bei dem die Beamten auch Reizgas einsetzten. Der Verdächtige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Wagens und seiner Wohnung wurden mehrere Betäubungsmittel beschlagnahmt. Gegen den 33-Jährigen wird nun ermittelt - unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung und Körperverletzung. Auch gegen die Schaulustigen wurde der Polizei zufolge Anzeige erstattet.

