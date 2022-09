Bundesrat fordert Erhalt des Bundesprogramms «Sprach-Kitas»

Eine Praktikantin liest in einer Kita Kindern vor.

Berlin/Schwerin. Der Bundesrat fordert den Erhalt des Bundesprogramms «Sprach-Kitas» zur Behebung von Sprachdefiziten von Kindern in Kindertagesstätten. Die Länderkammer stimmte am Freitag einem entsprechenden Antrag von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zu, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte.

Die Bundesländer fordern die Verstetigung des Programmes, das nach Angaben des Schweriner Ministeriums erfolgreich ist. Kitas mit entsprechendem Bedarf können mit Geld aus dem Programm zusätzliches Personal zur Sprachförderung beschäftigen. Allein in MV gebe es 140 Sprach-Kitas, in denen 171 Fachkräfte für die Sprachförderung mit Hilfe der Bundesmittel finanziert würden, hieß es. Bundesweit profitierten mehr als 500.000 Kinder von dem Programm, sagte MV-Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke).

Die Bundesregierung plant die Einstellung des Programms. Nach dem Willen der Ampelkoalition in Berlin soll die gesonderte Förderung Ende 2022 auslaufen. Die Sprachförderung soll dann ohne zusätzliche Mittelbereitstellung in das «Kita-Qualitätsgesetz», den Nachfolger des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes, integriert werden.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-785720/2 (dpa)