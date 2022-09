Bürgerforum: Finanzministerium bietet Energieberatung an

Schwerin (dpa/mv). Im Rahmen des Bürgerforums mit Finanzminister Heiko Geue (SPD) am Dienstag in Schwerin können Bürger sich zu Energiefragen beraten lassen. Neben der Podiumsdiskussion - zu der auch der Vorstand des Energieversorgers Wemag, Thomas Murche, und der Bereichsleiter Erzeugung bei den Stadtwerken Schwerin, René Tilsen, eingeladen wurden - werde es eine Erstberatung zum Thema Energieeffizienz geben, teilte das Finanzministerium am Freitag in Schwerin mit. Die Veranstaltung findet ab 18.00 Uhr in der Industrie- und Handwerkskammer der Landeshauptstadt statt.

Die Landesregierung hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass zwischen Dienstag und Freitag kommender Woche in allen Kreisen und kreisfreien Städten des Landes Bürgerforen stattfinden sollen. Hierbei wolle man mit den Bürgerinnen und Bürgern über die aktuellen Herausforderungen wegen der Energiekrise sprechen.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-785331/2 (dpa)