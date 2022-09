Wärmeerzeugung Große Solarthermieanlage geht in Greifswald in Betrieb

Greifswald (dpa/mv). Eine der nach Betreiberangaben größten Solarthermieanlagen Deutschlands geht am Donnerstag (9.30 Uhr) in Greifswald in Betrieb. An der Feierstunde zum Betriebsstart sollen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, der Schweriner Innenminister Christian Pegel (beide SPD) sowie Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (Grüne) teilnehmen.

Nach Angaben der Stadtwerke Greifswald (SWS) ist die vier Hektar große Anlage mit ihren Kollektoren auf eine Leistung von etwa 8 Gigawattstunden pro Jahr ausgelegt. Das entspreche mehr als drei Prozent der gesamten Wärmeerzeugung im Stadtgebiet. Die Anlage speise das Haupt-Fernwärmenetz mit CO2-neutraler Fernwärme. An Sommertagen könne sie mit etwa 11 Megawatt die Grundlast abdecken. Überschüsse gehen den Angaben zufolge in einem Wärmespeicher und könnten später genutzt werden.

