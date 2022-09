Prozess um millionenschweren Steuerbetrug beginnt

Blick auf ein Relief der Justitia an einem Landgericht.

Rostock(dpa/mv). Am Landgericht Rostock beginnt am Donnerstag der Prozess wegen millionenschweren Umsatzsteuerbetrugs gegen zwei Männer. Der Anklage nach sollen die beiden 65- und 63-jährigen Angeklagten zwischen November 2012 und Oktober 2014 als Geschäftsführer und Prokurist der Oil Trading Rostock GmbH Kraftstoffe über Scheinfirmen an Dritte verkauft haben.

Dem Fiskus sind laut Angaben des Gerichts rund 25 Millionen Euro an Steuern entgangen, ein weiterer Schaden in Höhe von rund 10 Millionen Euro sei durch das Finanzamt verhindert worden. Insgesamt sind bis Februar kommenden Jahres 22 Verhandlungstage angesetzt.

