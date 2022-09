Lehrerin will Schüler-Prügelei schlichten: Verletzt

Neubrandenburg (dpa/mv). Bei einer Prügelei an einer Schule in Neubrandenburg ist eine Lehrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 43-Jährige am Dienstag versucht, eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern einer 7. Klasse zu unterbinden.

Der Vorfall ereignete sich in einer Halle der Regionalschule im Sportunterricht, an dem 29 Mädchen und Jungen teilnahmen. Beim Einschreiten sollen die 14 und 12 Jahre alten Schüler plötzlich auf die Pädagogin eingeschlagen und sie am Körper und am Kopf getroffen haben.

Die Frau erlitt laut Polizei Hautabschürfungen und Prellungen. Sie musste medizinisch behandelt werden und sei krankgeschrieben. Was zu der Prügelei bei den Jungen führte und warum es danach zu den Schlägen auf die Lehrerin kam, sei noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

© dpa-infocom, dpa:220914-99-757383/2 (dpa)