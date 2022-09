Weitere Festnahme nach Überfall auf Lokalbetreiber

Malchow (dpa/mv). Nach einem Überfall auf die Betreiber eines Lokals in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft entscheidet nun, ob Haftbefehle für die insgesamt sechs festgenommenen Verdächtigen beantragt werden, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Den Beschuldigten, die zum Teil aus Brandenburg angereist waren, wird bisher gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Bei dem Überfall in der früheren Pizzeria waren am frühen Dienstagmorgen die 39 und 41 Jahre alten Geschädigten mit «gefährlichen Gegenständen» angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen sollen auch Baseballschläger eingesetzt worden sein. Beide Geschädigte kamen in eine Klinik. Einer der beiden soll schwer verletzt sein und konnte noch nicht vernommen werden. Der andere habe die Klinik verlassen.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen bis zu zehn Männer an der Attacke beteiligt gewesen sein. Als die Beamten kamen, seien auch diese attackiert worden, so dass Pfefferspray eingesetzt worden sei, sagte eine Sprecherin. Das Motiv für die Auseinandersetzung sei noch unklar. Die Verdächtigen sind im Alter zwischen 21 und 52 Jahren.

© dpa-infocom, dpa:220914-99-752529/2 (dpa)