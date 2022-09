Traktorfahrer soll absichtlich Wildschweine überfahren haben

Steegen. Ein Traktorfahrer soll auf einem Maisfeld bei Hagenow absichtlich mehrere Wildschweine totgefahren haben, nun ermittelt die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim gegen den 22-Jährigen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, hat ein Jäger am Montag Strafanzeige gegen den Mann erstattet. Der 22-Jährige soll - nach Angaben des Waidmannes - anscheinend gezielt hinter Schwarzwild hergefahren und mehrere Tiere überrollt haben. Nach Angaben des Jägers sollen am Montag acht Wildschweine dabei verendet sein. Die Hagenower Polizei habe die Angaben noch nicht genau prüfen können.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Verdachts auf Jagdwilderei aufgenommen. Die Ermittlungen stünden am Anfang. So sei nicht klar, wo die toten Tiere geblieben sind. Nun sollen weitere Zeugen befragt und der beschuldigte Traktorfahrer angehört werden.

Im Nordosten läuft derzeit die Maisernte, wobei Häcksler die Pflanzen zerkleinern und Traktoren das Schnittgut auf Hängern aufnehmen und wegfahren. In den mannshohen, großen Maisschlägen haben sich viele Wildtiere eingerichtet, vor allem Wildschweine. Vor der Ernte werden in der Regel auch Schneisen geschnitten, um Wildschweine besser jagen zu können oder damit Wildtiere vor dem Häcksler rechtzeitig fliehen können.

