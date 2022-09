Omikron-Impfstoffe sind da: Auslieferung und Impfen beginnt

Schwerin (dpa/mv). Die neuen Omikron-Impfstoffe sind da: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Schwerin werden sie in den nächsten Tagen über den pharmazeutischen Großhandel an die Apotheken ausgeliefert. Von dort würden Arztpraxen und die öffentlichen Impfstützpunkte der Landkreise und kreisfreien Städte bedient, sofern sie die neuen Impfstoffe bereits bestellt haben, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist davon auszugehen, dass die neuen Impfstoffe noch in dieser Woche verteilt werden.»

Im Impfzentrum Rostock-Laage sind sie bereits angekommen und werden seit Dienstag verimpft, wie eine Mitarbeiterin dort sagte. Einem Bericht des NDR zufolge steht das neue Vakzin ebenfalls seit Dienstag im Impfzentrun Bergen auf Rügen zur Verfügung, in den Impfzentren in Stralsund und Schwerin ab Mittwoch. Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg haben demnach noch keine Lieferung bekommen.

© dpa-infocom, dpa:220913-99-744647/2 (dpa)