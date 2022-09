Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier.

Vorpommern-Rügen Paar nimmt Frau in Notlage auf: 16.000 Euro verschwunden

Stralsund (dpa/mv). Ein Pärchen aus Stralsund hat eine Bekannte wegen einer Notlage monatelang in seiner Wohnung aufgenommen - und rund 16.000 Euro dabei verloren. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, wurde dem 51-jährigen Mann und seiner 43-jährigen Frau ein Umschlag mit einer fünfstelligen Summe Geld gestohlen. Das sei aber erst Anfang September aufgefallen, als der Mann eine Auslandsreise machen wollte und nach dem Ersparten suchte. Am Montag war Anzeige erstattet worden.

Das Paar hatte die 36-jährige Freundin aus Nordrhein-Westfalen im Juni aufgenommen, weil sie damals in Trennung lebte. Bei den Ermittlungen habe die 36-Jährige zugegeben, dass sie den Umschlag mit 17.500 Euro entwendet habe. Sie habe davon über mehrere Wochen hinweg über digitale Geschenkkarten Schulden bei diversen Geldgebern beglichen.

Von dem Geld waren noch 1500 Euro in einem Versteck übrig. Die Frau müsse sich nun wegen Diebstahls verantworten.

© dpa-infocom, dpa:220913-99-740201/2 (dpa)