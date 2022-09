Hirsch springt vor Transporter: B110 gesperrt

Murchin (dpa/mv). Bei einem Zusammenstoß mit einem Hirsch in Vorpommern ist ein Fahrzeugschaden von knapp 18.000 Euro entstanden. Außerdem musste in der Nacht zu Dienstag die Bundesstraße 110, die südliche Zufahrt zur Insel Usedom, bei Murchin zeitweise gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Hirsch war gegen Mitternacht plötzlich vor den Transporter eines 32-jährigen Fahrers gesprungen. Der Transporter wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, der Fahrer blieb unverletzt.

Das Wildtier wurde so schwer verletzt, dass ein Jäger es erschießen musste. Wegen der laufenden Maisernte und der Hirschbrunft warnt die Polizei im Augenblick immer wieder vor plötzlichem Wildwechsel. Durch die Rangkämpfe mit anderen Tieren und das Verschwinden der Deckung im Mais seien viele Wildtiere auf der Suche nach neuen Territorien, auch nachts.

