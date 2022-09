Jäger schießt und trifft Erntemaschine

Vellahn (dpa/mv). Die Polizei in Westmecklenburg ermittelt gegen einen Jäger, der bei Vellahn einen Maishäcksler mit seinem Gewehr getroffen haben soll. Ein Polizeisprecher sagte am Montag, dass der 56 Jahre alte Jäger am Samstag wohl auf ein flüchtendes Wildschwein aus dem Maisfeld schießen wollte, das Geschoss habe aber das Schneidwerk der Erntemaschine getroffen. Im Führerhaus der Arbeitsmaschine saßen der 39 Jahre alte Fahrer und dessen vier Jahre alter Sohn. Beide hätten sich erschrocken, seien aber unverletzt geblieben.

Der Fahrer soll den Jäger nach dem Vorfall geschlagen haben, weshalb dieser Anzeige wegen Körperverletzung erstattet habe. Warum der Mann während der Ernte jagte, sei noch unklar. Die Polizei stellte das Gewehr und den Jagdschein des Mannes sicher.

