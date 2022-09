Waldarbeitermeisterschaften auf MeLa

Mühlengeez (dpa/mv). Am Samstag können Waldarbeiter wieder ihre Kettensäge-Künste unter Beweis stellen. Auf der Agrarschau MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock) finden die Waldarbeitermeisterschaften statt. Sie zählten traditionell zu den Publikumsmagneten, teilte das Forstministerium am Freitag mit. Die 24 Teilnehmer könnten sich für die Weltmeisterschaft in Serbien qualifizieren, wie Minister Till Backhaus (SPD) erklärte.

«Ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Präzision und Geschwindigkeit unsere Profis ans Werk gehen.» Die Disziplinen seien an die tägliche Arbeit im Rahmen der Holzernte angelehnt.

Seit 2009 gibt es den Angaben zufolge die Wettkämpfe auf der MeLa. Die erste Weltmeisterschaft der Waldarbeiter fand demnach 1970 statt, Landesmeisterschaften gebe es in MV seit 1995. Auch zu DDR-Zeiten habe es Wettkämpfe gegeben. Die Waldarbeitermeisterschaften würden nach bundesweit einheitlichen Regeln bewertet.

