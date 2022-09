Riesiges Strohlager brennt: Straßen gesperrt

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Neustadt-Glewe (dpa/mv). Ein Brand in einem riesigen Strohlager hat am Donnerstag zu größeren Verkehrseinschränkungen in der Region Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) geführt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war das Feuer gegen Mittag ausgebrochen. Das mehrere hundert Meter lange Strohlager soll rund 20.000 Ballen umfassen.

Im Umfeld wurde unter anderem die Landesstraße 071 zwischen Neustadt-Glewe und Wöbbelin gesperrt, auch auf der Autobahn 14 kam es zu Sichtbehinderungen durch dichten Rauch. Die Höhe des Schadens sowie die Brandursache seien unklar. Die Löscharbeiten würden noch längere Zeit andauern. Am Nachmittag zogen aber auch Regenschauer über Westmecklenburg.

© dpa-infocom, dpa:220908-99-679925/2 (dpa)