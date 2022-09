Südkoreaner Lee vor Debüt beim FC Hansa Rostock

Rostock (dpa/mv). Mittelfeldspieler Dong-Gyeong Lee steht vor seinem Debüt beim Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock. Trainer Jens Härtel hat dem Südkoreaner, der in der vergangenen Woche vom Bundesligisten FC Schalke 04 ausgeliehen worden ist, einen Einsatz im Auswärtsspiel am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei Fortuna Düsseldorf in Aussicht gestellt. «Es ist eine Option, dass Lee Spielzeit bekommt. Er hat die Qualität und einen guten linken Fuß», sagte Härtel am Donnerstag.

Der 24 Jahre alte Offensivmann Lee gehörte drei Tage nach seiner Verpflichtung bereits zum Kader der Hanseaten im Heimspiel gegen Hannover 96 (0:1), saß aber nur auf der Bank. Die beiden anderen in der vergangenen Woche verpflichteten Profis, Innenverteidiger Rick van Drongelen (Union Berlin) und Linksverteidiger Anderson Lucoqui (Mainz 05), standen hingegen in der Startelf.

Weiterhin fehlen wird Mittelfeldspieler Simon Rhein, der an einer Fußverletzung laboriert. Fraglich ist zudem das Mitwirken von Ryan Malone. Der Innenverteidiger hat in dieser Woche verletzungsbedingt noch nicht trainiert.

Nach zuletzt zwei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg wollen die Mecklenburger in dem Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten endlich wieder punkten. «Wenn wir unsere Leistung abrufen, sind wir dazu auch in der Lage. Die Jungs sind sehr fokussiert», sagte Härtel.

