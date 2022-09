Sassnitzer wählen Bürgermeister neu: Drei Kandidaten

Sassnitz (dpa/mv). In der nördlichsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns - in Sassnitz (Vorpommern-Rügen) - sind an diesem Sonntag knapp 8400 Einwohner zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Wie Stadtwahlleiterin Gabriele Thiele am Donnerstag sagte, gibt es drei parteilose Kandidaten. So will der bisherige Bürgermeister Frank Kracht, der von den Linken unterstützt wird, eine zweite Amtszeit antreten. Gegen Kracht treten der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, Leon Kräusche, und der Lokführer Carsten Schmidt an. Gewählt wird der Verwaltungschef für sieben Jahre.

Sollte keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, gibt es am 25. September eine Stichwahl. In der Stadtvertretung Sassnitz hat die Initiative Bürger für Sassnitz mit sechs Abgeordneten die meisten Stimmen, die Linke und ein Bündnis von SPD und einer Initiative haben je vier Sitze. Die CDU hat drei Sitze, die AfD zwei Sitze und es gibt einen parteilosen Abgeordneten.

Sassnitz gilt wegen des Fährhafens Mukran und der nahen Kreidefelsen von Rügen als eines der touristischen und wirtschaftlichen Zentren auf der Ostsee-Insel.

© dpa-infocom, dpa:220908-99-676125/2 (dpa)