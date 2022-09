Starkregen im Nordosten erwartet: Vereinzelt Gewitter

Schwerin (dpa/mv). Mit unwetterartigem Starkregen ist am Donnerstag in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns zu rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es besonders am Nachmittag zu hohen Regenmengen - teils in kurzer Zeit und teils über Stunden hinweg. Bereits am Vormittag soll es vereinzelt gewittern. Bis zum Abend begleiten teils stürmische Windböen den Regen, insbesondere an der Küste und auf Rügen. Dabei werden Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad erreicht.

In der Nacht zu Freitag bleibt es weitestgehend bedeckt und regnerisch, örtlich kann weiterhin gewittriger Starkregen auftreten. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 12 Grad.

