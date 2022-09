Arbeiter auf Autobahn 20 bei Lkw-Unfall schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Satow (dpa/mv). Während der Arbeit an einer Schutzplanke auf der Autobahn 20 ist ein Mann bei Satow (Landkreis Rostock) bei einem Lkw-Unfall schwer verletzt worden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 53-jähriger Lastwagenfahrer war aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Sicherungsanhänger auf dem Standstreifen gefahren. Der Anhänger wurde nach vorne geschleudert und erfasste den 37-jährigen Arbeiter. Auch der Lkw-Fahrer wurde verletzt.

Die A20 war in Richtung Lübeck mehrere Stunden voll gesperrt. Laut Polizei staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer. Es sei ein Schaden von rund 75.000 Euro entstanden.

