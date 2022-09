Blick auf Gesundheit: Bündnis erhält Millionenförderung

Greifswald (dpa/mv). Ein neues Bündnis in Vorpommern, das sich unter anderem um menschliche und tierische Gesundheit kümmert, wird mit bis zu 18 Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium unterstützt. Einen thematischen Schwerpunkt lege das Bündnis auf akute Probleme der Region, die die Gesundheit und Lebensqualität einschränkten oder gefährdeten, teilte die Universität Greifswald am Mittwoch mit. Die Hochschule habe die Führung des Projekts unternommen. Beispiele seien demnach Antibiotikaresistenz, der Eintrag von Keimen aus der Landwirtschaft oder Tierseuchen.

Neben der Uni Greifswald seien die Universitätsmedizin Greifswald, das Helmholtz-Institut für One Health, das Forschungsinstitut für Nutztierbiologie Dummerstorf sowie Partner aus Wirtschaft, Verbänden, Stiftungen, Kultur, öffentlicher Verwaltung und Politik beteiligt.

Das Bündnis setzte sich den Angaben zufolge mit elf anderen Bündnissen gegen 115 eingereichte Skizzen durch und werde bis zu neun Jahre vom Bundesforschungsministerium gefördert.

Geplant seien unter anderem Schülerprojekte oder Konferenzen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema One Health (eine Gesundheit) - also dem Zusammenspiel der Gesundheit von Menschen und Tieren sowie der Umwelt. Das Thema schließe beispielsweise auch die Ernährung im Tourismus oder Auswirkungen von Straßenbau ein.

One Health wird in der Region seit einiger Zeit von mehreren Einrichtungen verstärkt in den Blick genommen. Etwa auch vom Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems.

