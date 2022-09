Sperrung der A20 bei Tribsees voraussichtlich bis zum Abend

Tribsees (dpa/mv). Wie angekündigt ist die vor fünf Jahren abgesackte A20 bei Tribsees für die Sanierung am Mittwochmorgen erneut in beide Richtungen vollgesperrt worden. Die Sperrung sei zunächst bis 18.00 Uhr angesetzt, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch. Gegebenenfalls könne sie auch vorher aufgehoben werden.

Nach früheren Angaben wird ein Turmdrehkran östlich der Trebeltalbrücke abgebaut und westlich davon wieder aufgebaut. Der Verkehr werde während der Vollsperrung über die Landesstraßen 19 und 23 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze umgeleitet. Mit Behinderungen dort müsse gerechnet werden.

Wegen der Arbeiten zur Beseitigung der 2017 entstandenen Schäden kommt es immer wieder zur Sperrung der A20 bei Tribsees. Die Arbeiten sollen 2024 abgeschlossen sein.

© dpa-infocom, dpa:220907-99-665818/3 (dpa)