61 Öko-Höfe und -Verarbeiter bei 15. Bio-Landpartie-MV

Neustrelitz/Schwerin (dpa/mv). Wer sich für Bio-Bauernhöfe, Öko-Landbau und handwerkliche Verarbeitung der Produkte interessiert, hat am 24. September in Mecklenburg-Vorpommern viele Möglichkeiten. Wie ein Sprecher des Umweltverbandes BUND am Mittwoch mitteilte, öffnen zur Bio-Landpartie MV 2022 diesmal 61 Höfe samt Bäcker, Käserei, Mühlen und Fleischverarbeitung ihre Pforten. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung für die 15. Auflage der Bio-Landpartie soll auf dem Gelände der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in Klein Trebbow bei Neustrelitz stattfinden.

Der Agrarbetrieb von Markus Poland hält Schafe, ganzjährig weidende Rinder, Schweine und Gänse, hat Milchverarbeitung und eine Gärtnerei. Er wird von mehr als 100 Anteilseignern finanziert, die dafür «Ernteanteile» bekommen, wie der 36-Jährige sagte. Zur Eröffnung werde auch Landesumwelt- und -agrarminister Till Backhaus (SPD) erwartet.

Ziel der Bio-Landpartie ist es, dass sich Gäste ein Bild vom praktischen Ökolandbau mit seinen Erzeugnissen machen. So sind auch Mostereien, Gärtner, Kaffeeröster und Brennereien vertreten. Schwerpunkte sind die Regionen um Rostock und Westmecklenburg, Rügen, der Süden der Müritz bis Neustrelitz sowie die Inselkäserei Usedom und Firmen in Rothenklempenow (Vorpommern-Greifswald).

In Mecklenburg-Vorpommern werden nach Angaben des Schweriner Agrarministeriums 14,5 Prozent der Agrarfläche ökologisch bewirtschaftet. Das seien 195.449 Hektar Äcker und Wiesen, die von mehr als 1200 zertifizierten Landwirtschaftsbetrieben ökologisch bewirtschaftet werden.

