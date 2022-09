Rostock Brand auf Großbaustelle in Rostock-Lichtenhagen

Rostock (dpa/mv). Auf einer Großbaustelle in Rostock-Lichtenhagen ist ein Brand ausgebrochen. Auf der Baustelle, wo derzeit ein neues Wohnquartier entsteht, soll es am Dienstagabend zudem zu mehreren Detonationen gekommen sein. Wie die Polizei weiter mitteilte, könnten in Folge des Feuers mehrere Gasflaschen auf dem Dach der Baustelle explodiert sein. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Ob und inwieweit Menschen verletzt worden sind, ist laut Polizei bisher noch unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:220906-99-656880/2 (dpa)