Mehrere hundert Teilnehmer zur Ansverus-Wallfahrt erwartet

Ratzeburg. Katholiken aus ganz Norddeutschland pilgern am Sonntag (11. September) zum Ansverus-Kreuz in Einhaus bei Ratzeburg. Zur 69. Ansveruswallfahrt würden mehrere hundert Wallfahrer aus Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein erwartet, teilte das Erzbistum Hamburg am Dienstag mit. Das Radkreuz aus gotländischem Kalkstein ist seit 1950 am zweiten Sonntag im September Ziel einer Wallfahrt, die an die Steinigung des Benediktinermönches Ansverus und seiner Mitbrüder im Jahr 1066 erinnern soll.

Auf vier verschiedenen Pilgerwegen ziehen die Gläubigen von Mölln, Lübeck und Ratzeburg aus zu der Gedenkstätte. Dort beginnt um 14 Uhr ein Wallfahrtsgottesdienst mit Erzbischof Stefan Heße. Parallel dazu findet ein Kindergottesdienst statt.

