Acht-Punkte-Plan soll MV im Herbst durch Pandemie bringen

Schwerin (dpa/mv). Impfen, testen, klare Ansagen. Mit einem insgesamt acht Punkte umfassenden Pandemieplan wappnet sich Mecklenburg-Vorpommern für die ab Herbst erwartete neuerliche Zunahme von Corona-Infektionen. Wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, stimmte das Kabinett der mit Hilfe eines von ihr eingesetzten Expertenrats entwickelten Corona-Strategie zu. Damit verfügt Mecklenburg-Vorpommern als eines der ersten Bundesländer über einen Fahrplan durch Herbst und Winter, der die Maßgaben des neuen, noch nicht beschlossenen Bundes-Infektionsschutzgesetzes umsetzen und ergänzen soll.

So sollen die Bürger stets verständlich über die aktuelle Pandemielage im Land informiert werden. Die Datenbasis soll unter anderem durch automatisierte Erfassung von Infektionsfällen verbessert werden. Die Regierung will weiter für Schutz- und Auffrischungsimpfungen werben und für ausreichend Impfmöglichkeiten sorgen. Auch im ländlichen Raum soll es, vom Land gefördert, Teststellen geben. Gefährdete Menschen, insbesondere Bewohner von Pflegeheimen, sollen besonders geschützt, Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie der kritischen Infrastruktur vor Überlastungen bewahrt werden. Zudem habe höchste Priorität, den Betrieb von Kitas und Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen so normal wie möglich zu gewährleisten, betonte Drese.

© dpa-infocom, dpa:220906-99-650676/2 (dpa)