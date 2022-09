Fünfter Pflege-Ausbildungsjahrgang für Vietnamesen

Eine Pflegefachkraft zieht einem Klienten einen Kompressionsstrumpf an.

Rostock (dpa/mv). Zum fünften Mal starten junge Vietnamesen an der Unimedizin Rostock eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Am 1. September haben 18 Frauen und 5 Männer die Ausbildung begonnen, wie eine Sprecherin der Unimedizin am Montag mitteilte. Aufgrund des akuten Fachkräftemangels sei die Unimedizin auf die Unterstützung der Kollegen aus Fernost dringend angewiesen und scheue keine Mühen, sei es bei der Unterbringung oder bei der Unterstützung bei Sprachkursen.

Das Programm habe sich in den vergangenen vier Jahren bewährt. Nach Abschluss der Ausbildung stehe es den Vietnamesen frei, in Rostock zu bleiben oder auch in ihre Heimat zurückzukehren. Ein Großteil sei bisher geblieben und die bereits ausgelernten Pflegeazubis seien auf den Stationen gut eingebunden.

An der Unimedizin Rostock haben den Angaben zufolge in diesem Jahr 87 junge Menschen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Das seien deutlich weniger als im Vorjahr, als rund 100 neue Auszubildende begrüßt werden konnten. «Wir bekommen jetzt den demografischen Wandel deutlich zu spüren», erklärte Pflegevorständin Annett Laban. «Um dem entgegenzuwirken, ist es für unsere Unimedizin extrem wichtig, weiterhin Pflegekräfte aus dem Ausland zu rekrutieren.»

© dpa-infocom, dpa:220905-99-636014/3 (dpa)