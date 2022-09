100.000 Euro Schaden bei Brand von Imbisswagen

Zempin (dpa/mv). Beim Brand eines Imbisswagens in Zempin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Der Wagen haben beim Eintreffen der Einsatzkräfte am späten Sonntagabend bereits komplett gebrannt und sei durch die Flammen fast vollständig zerstört worden, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde demnach niemand. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

